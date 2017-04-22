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ملاكمة أمريكية مسلمة تنتزع حق ارتداء الحجاب في المباريات

أمايا ظافر ستتمكن من اللعب بالحجاب
أمايا ظافر ستتمكن من اللعب بالحجاب
22/4/2017

لم تعد الشابة الأمريكية أمايا ظافر مجبرة على الاختيار بين حجابها ورياضتها المفضلة "الملاكمة".

فهذه الفتاة المسلمة من ولاية مينيسوتا الأمريكية، أصبحت قادرة على ارتداء الحجاب وتغطية جسدها بالملابس الرياضية، بعدما ظفرت بحقها القانوني في اللعب في المباريات الأمريكية مرتدية زيها الإسلامي.

وقال موقع "ستار تريبيون" الإخباري المحلي إن أمايا (16 عاما) ستتمكن من اللعب هذا الشهر أولى مبارياتها الاحترافية، بعد أن تم منعها نهاية عام 2016 من المشاركة في مسابقات الملاكمة كمحترفة بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب في المباريات.

وأرجعت رابطة الملاكمة الدولية الأمريكية، حينئذ، منع اللاعبة المسلمة من المشاركة في إحدى المسابقات في ولاية فلوريدا  أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، إلى عدم التزامها بالزي المخصص للمسابقة.

ووفق القرار الذي  أصدره مسؤولو رياضة الملاكمة في ولاية مينيسوتا، تصبح "أمايا" أول مسلمة أمريكية تلعب هذه الرياضة بالحجاب. وهو ما يعني أيضا أنه سيكون بإمكانها تغطية ذراعيها وساقيها خلال الملاكمة.

ويسمح ذلك القرار لهذه الفتاة المسلمة، والمؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، عام 2020، من اللعب في جميع المباريات المحلية في الولايات الأمريكية، لكنه لا يعد تشريعًا دوليًا يعطيها حق ارتداء الحجاب في مباريات الملاكمة الدولية.

من جهته، يرى مدربها  ناثانيال هايلي، في القرار انتصارًا لقناعات وإرادة الشابة المسلمة. وقال لموقع "ستار تريبون" الأمريكي، أمس الخميس، إن لاعبته بذلت جهدًا كبيرًا لتنتزع حقها في عرض مهاراتها وهي ترتدي الحجاب.

وأضاف قائلا: "إنها الخطوة الأولى حتى تستطيع أمايا تحقيق أحلامها".

واعتبر هايلي أن ما أقدمت عليه اللاعبة أمايا ظافر لم يكن بسبب رغبتها في الحصول على حق يخصها وحدها، وتابع: "لقد كافحت من أجل الشابات المسلمات الأخريات".

الخطوة المقبلة التي من المفترض أن تسلكها اللاعبة أمايا، هو البدء في إقناع رابطة الملاكمة الدولية، التي تُعرف اختصارًا باسم "أيبا"، بالسماح لها أن ترتدي الحجاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية.

وتقول أمايا: "وزني مناسب للعبة، ودائمًا عقلي وتركيزي في اللعب والمباريات، فأي استبعاد لي يكون مرهقًا جدًا".

وشهدت السنوات الجارية قبولًا تدريجيًا لفكرة ارتداء الحجاب في البطولات الرياضية الدولية.

وعلى مستوى الرياضيين الأمريكيين، شاركت ابتهاج محمد كأول لاعبة أمريكية محجبة في أولمبياد العام 2016 بالبرازيل.

ولم تكتف "ابتهاج" بالمشاركة بل تمكنت من الفوز أيضًا بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي لمبارزة الشيش.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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