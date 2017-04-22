شاهد: هدف رائع من 30 مترا لتشيلسي يُنهي أحلام توتنهام

أطلق نيمانيا ماتيتش لاعب وسط تشيلسي تسديدة هائلة من 30 مترا اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك لتنتهي أحلام توتنهام في معادلة النتيجة بعدما كان متأخرًا 2-3 لصالح تشيلسي.

وسجل ايدن هازارد ونيمانيا ماتيتش هدفين متأخرين ليقودا تشيلسي للفوز 4-2 على توتنهام هوتسبير والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد مباراة مثيرة باستاد ويمبلي (السبت).

وتقدم البرازيلي ويليان، الذي شارك بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية بدلا من هازارد، لتشيلسي مرتين أولهما في الدقيقة الرابعة من ركلة حرة ثم قرب نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وتعادل توتنهام مرتين بضربة رأس من هاري كين في الدقيقة 18 ثم جعل ديلي آلي النتيجة 2 2 عقب تمريرة رائعة من كريستيان إريكسن بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبدأت احتفالات جماهير تشيلسي بعد الهدف الرابع الرائع من ماتيتش.