البث الحي
رياضة

شاهد: هدفان يرفعان سان جيرمان إلى صدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا

اللاعبون يحتفون بضباط من الشرطة الفرنسية
اللاعبون يحتفون بضباط من الشرطة الفرنسية
22/4/2017

اعتلى فريق باريس سان جيرمان، السبت، صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتًا.

وتغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وأنهى فريق العاصمة الفرنسية الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأورغوياني أدينسون كافاني في الدقيقة 29.

وأضاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 80 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة موناكو مع ليون غدًا الأحد، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها، يلعب بوردو مع باستيا، وكان مع نانت، وديجون مع أنجيه، وليل مع جانجون، ولوريان مع ميتز.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)