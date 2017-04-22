شاهد: تشلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي برباعية مثيرة في توتنهام

سجل ايدن هازارد ونيمانيا ماتيتش هدفين متأخرين ليقودا تشلسي للفوز 4-2 على توتنهام هوتسبير والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد مباراة مثيرة باستاد ويمبلي (السبت).

وهذه رابع مرة في تاريخ البطولة تقام فيها مباراة في الدور قبل النهائي بين صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري ولم يخيب الفريقان الآمال وقدما أداء ممتعا.

وتقدم البرازيلي ويليان، الذي شارك بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية بدلا من هازارد، لتشيلسي مرتين أولهما في الدقيقة الرابعة من ركلة حرة ثم قرب نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وتعادل توتنهام مرتين بضربة رأس من هاري كين في الدقيقة 18 ثم جعل ديلي آلي النتيجة 2 /2 عقب تمريرة رائعة من كريستيان إريكسن بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسيطر توتنهام، الذي يتأخر بأربع نقاط عن تشلسي متصدر الدوري بعد سلسلة نتائج رائعة، على المباراة لبعض الوقت لكن آماله في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 1991 تبخرت قرب النهاية.

ونجح هازارد، الذي شارك بدلا من ويليان في آخر نصف ساعة، في هز شباك الحارس هوغو لوريس بتسديدة منخفضة في الدقيقة 75 ثم أطلق ماتيتش تسديدة هائلة من 30 مترا اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك لتنتهي أحلام توتنهام الذي فاز مرة واحدة في اخر تسع مباريات بإستاد ويمبلي وخسر للمرة السابعة على التوالي في الدور قبل النهائي.