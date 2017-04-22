شاهد: بايرن ينتزع نقطة ثمينة من ماينز ويتصدر الدوري الألماني

انتزع بايرن ميونخ نقطة ثمينة أمام ضيفه ماينز بعد تعادلهما 2 / 2 السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ 3 / 2 وآينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج 3 / 1 ودارمشتاد على هامبورج 2 / 1 وهيرتا برلين على فولفسبورج 1 / صفر وفيردر بريمن على إنجولشتاد 4/2.

وكان البايرن قاب قوسين أو أدنى من تلقي هزيمته الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام ريال مدريد 4 / 2 في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا وخروج من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 / .3

وتقدم ماينز بهدف سجله بويان كركيتش بعد ثلاث دقائق فقط من بداية اللقاء عندما استغل خطأ من أرتورو فيدال.

لكن آريين روبين سجل هدف التعادل للبايرن في الدقيقة 16 إثر تمريرة من فرانك ريبيري، ولكن ارتكاب جوشوا كيميتش خطأ على ياشينوري موتو ادى لتسجيل دانييل بروسينسكي الهدف الثاني لماينز قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

وهيمن بايرن ميونيخ على مجريات الشوط الثاني ولكنه لم يخلق فرصة حقيقية للتسجيل، ولكن تياجو ألكانتارا أنقذ البايرن بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 73 بتسديدة قوية اصطدمت بأسفل القائم قبل أن تسكن المرمى.

ورفع البايرن رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، محققا تعادله السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في مباراتين.

كما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، محققا تعادله السادس هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في 15 مباراة.