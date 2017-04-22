شاهد: إصابة خطيرة تُبعد إبراهيموفيتش عن الملاعب

قالت تقارير إعلامية بريطانية إن إصابة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة وذلك بعد سقوطه بشكل خاطئ على ركبته.

وحدثت إصابة إبراهيموفيتش في ركبته اليمنى قبل نهاية مواجهة يونايتد أمام أندرلخت البلجيكي في دور الثمانية للدوري الأوربي لكرة القدم، والتي فاز فيها يونايتد 2-1.

وخضع اللاعب السويدي (35 عاما) لفحص من الطاقم الطبي للنادي.

وبات مؤكدا غياب إبراهيموفيتش عن بقية الموسم حيث يسعى يونايتد لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى والفوز بلقب الدوري الأوربي.

وأسفرت قرعة قبل نهائي الدوري الأوربي التي جرت أمس عن مواجهة الفريق الإنجليزي لسيلتا فيغو الاسباني.

ولم يصدر عن يونايتد أي أنباء جديدة عن حالة إبراهيموفيتش؛ لكن هذه الإصابة قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية العام.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش، هداف يونايتد هذا الموسم برصيد 28 هدفا في كل المسابقات، بنهاية الموسم الحالي لكنه كان يتفاوض مع النادي من أجل تمديد عقده لموسم آخر.

وربطت تقارير إعلامية بين إبراهيموفيتش وبين الانتقال للوس أنجليس جالاكسي أو نادي لوس أنجليس بالدوري الأمريكي للمحترفين.