شاهد: مقتل 7 من مشجعي يونايتد خلال مشاهدتهم للقاء اندرلخت

قالت الشرطة النيجيرية الجمعة إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم أثناء مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأندرلخت بإياب دور الثمانية للدوري الأوربي لكرة القدم.

ولقي المشجعون حتفهم إثر سقوط خط كهرباء ضغط عال على مبنى في وقت متأخر الخميس.

وأضاف ضابط بالشرطة أن 11 شخصا آخرين أصيبوا بينهم واحد حالته حرجة إثر الحادث الذي وقع في مدينة كالابار الساحلية.

وقال توني إيني أحد السكان المحليين الذي كان يسير إلى جوار موقع الحادث لرويترز إن أحد المحولات انفجر وانفصل عنه خط كهرباء ضغط عال ليسقط على سطح المبنى خلال مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي.

وأرسل الرئيس النيجيري محمد بخاري تعازيه الجمعة وكذلك فعل مانشستر يونايتد عبر حسابه على تويتر.

وكتب النادي الانجليزي "خالص تعازينا لمشجعي يونايتد وأصدقائهم وعائلاتهم الذين تأثروا بالحادث المأساوي في كالابار بنيجيريا.