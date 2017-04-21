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شاهد: مانشستر يونايتد يعبر إندرلخت البلجيكي إلى نصف نهائي "يوروبا ليغ"

20/4/2017

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوربي بعدما صعد للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، إثر فوزه 2 / 1 على ضيفه إندرلخت البلجيكي في إياب دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1 / 1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بينهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس الماضي، ليحتكما إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، الذي حسم خلاله الفريق الإنجليزي المواجهة لصالحه.

وافتتح الأرميني هنريخ مخيتاريان التسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل النجم الجزائري سفيان هني لإندرلخت في الدقيقة  32، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف الفوز والتأهل للفريق الإنجليزي في  الدقيقة 107 .

ويتطلع مانشستر يونايتد للتتويج بلقب الدوري الأوربي من أجل حجز بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم القادم، دون الحاجة للتواجد في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) هذا الموسم.

المصدر : بي إن سبورتس + رويترز
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