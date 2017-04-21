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شاهد: سيلتا فيغو الإسباني أول المتأهلين لنصف نهائي الدوري الأوربي

20/4/2017

تأهل فريق سيلتا فيغو الإسباني، الخميس، إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوربي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتعادل سيلتا فيغو مع مضيفه جينك البلجيكي بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية.

جاء تأهل سيلتا فيغو لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة طوال مجريات الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 63 بادر سيلتا فيغو بتسجيل هدف التقدم عن طريق الدنماركي بيون سيستو.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بثلاث دقائق فقط أدرك جينك التعادل عن طريق لياندرو تروسارد.

ومرت الدقائق المتبقية من اللقاء بسلام على لاعبي الفريقين لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما

المصدر : الأناضول + بي إن سبورتس
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