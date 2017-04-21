سبع محطات رياضية في أسبوع

بعيدا عن كرة القدم وأحداثها المثيرة نتوقف أسبوعيا كل خميس مع سبعة أحداث كبري من عالم الرياضة لنقدمها لكم.

الطفلة إلينور مصممة لندن الأولى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوي 2017 التي تنظمها لندن في ختام لصيف المقبل اختيار تميمة هيرو هيدجدهوجز لتكون تميمة البطولة.. واختيار ويزبي لتكون تميمة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

الأمر المذهل هو أن التميمتين من تصميم الطفلة البريطانية إلينور بعد أن قررت اللجنة المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الدولي قصر التقدم بتصاميم التميمة على البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

إلينور نالت دعوة في مقاعد الشرف في حفل الكشف عن مجسم التميمة في لندن بالإضافة لأربع تذاكر في الدرجة الأولى في إحدى مسابقات البطولة، وكذلك دعوة فاخرة لزيارة ستاد لندن الأوليمبي مع ألبوم من صور التصميم في براويز فاخرة.

سابليه وريتر.. ماراثون القرن

شهد ماراثون باريس الأسبوع الماضي منافسة فريدة من نوعها أطلقت عليها الصحافة الفرنسية لقب (سباق أو ماراثون القرن) بين الفرنسي سابليه ومنافسه مانفريد ريتر من ليختينشتاين. ويبلغ عمر الأول 81 عاما بينما يصغره الثاني بعدة شهور.

سابليه الذى يعمل مزارعا في الشتاء وبائعا للمثلجات في الصيف نجح في إنهاء السباق متقدما على ريتر ليرد اعتباره أمام الليختينشتاينى بعد 3 سنوات من تفوق الأخير في ماراثون نيويورك.

ولكن ريتر تمكن من تحديد موعد جديد لمحاولة استعادة مكانته أمام سابيله وتقدم الاثنان للمشاركة في ماراثون لوس أنجليس المقرر اقامته في مارس/آذار 2018.

النصب على طريقة جديدة

يواجه الأمريكي "الي مانينغ" أحد مشاهير كرة القدم الأمريكية والفائز بالبطولة عامي 2008 و2012 تهمة فظيعة من ناديه نيويورك جيانتس ومؤسسة شتاينر سبورتس المتخصصة في تسويق وبيع المقتنيات التاريخية والأثرية لنجوم الرياضة.

وتشمل الدعوى القضائية المقدمة من النادي والمؤسسة ضد اللاعب اتهاما مباشرا بتقديم مقتنيات زائفة لم يستخدمها اللاعب في أي مباراة أو بطولة لبيعها في عام 2014 في المزادات وتحصيل أموال طائلة منها.

ومن بين المقتنيات، خوذة قال إنه ارتداها في إحدى مبارياته وتم بيعها مقابل 4300 دولار.

وكانت الخوذة الحقيقية التي ارتداها مانينج في المباراة النهائية سوبر بول 2012 تم بيعها بمبلغ 42 الف دولار.

200 جرام وراء تغيير حياتها

كان لزاما على لاعبة الجودو الفرنسية اماندين بوشار أن تخسر 200 جرام من وزنها خلال يوم واحد قبل عمليات الوزن في دورة الألعاب الأوليمبية 2016 في ريو دى جانيرو.. ولكنها عجزت عن فعلها وسط دهشة الجميع واستبعدت من الدورة في أكبر عملية احباط للنجمة المرشحة للتتويج بالميدالية الذهبية لوزن 48 كيلوجراما.

بعد زهاء عام من الإحباط والمحاولات اختارت أماندين حلا غريبا للغاية وهو إضافة ثلاثة كيلوجرامات ونصف إلى وزنها لتصعد إلى منافسات أقوى وأكثر صعوبة في وزن 52 كيلوجراما.. ومع الإصرار الكبير أصبحت اماندين المرشحة الأولى للتتويج بطلة لأوربا في وزنها الجديد في بطولة القارة المقامة حاليا في العاصمة البولندية وارسو.

فالفيردى.. تخصص سباق السهم

قبل خمسة أيام من احتفاله بعيد ميلاده السابع والثلاثين توج الاسباني اليخاندرو فالفيردى بطلا لسباق فليش والون (سهم والون) للدراجات على الطريق في بلجيكا.

وهو أحد أقوى وأهم السباقات خلال العام منذ انطلاقه عام 1936.. ونفذ فالفيدرى نهاية صاروخية في الامتار المائتين الأخيرة محققا أعلى معدلات السرعة طوال البطولة.. والفوز هو الرابع له على التوالي بعد الانتصارات السابقة أعوام 2014 و2015 و2016 وهو رقم قياسي في عدد مرات الفوز المتتالي.

ودعم فالفيردى رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا باللقب إلى خمس مرات بعد فوزه الأول عام 2006 متفوقا على أقرب منافسيه الأربعة البلجيكيين مارسيل كنت وايدى ميركس والإيطاليين مورينو أرجنتين وديفيد ريبلين وفاز كل منهم بثلاث سباقات فقط.

نادال رجل الملاعب الصلبة

لا يمتلك أي لاعب في تاريخ التنس الحديث نسبة أعلى مما يمتلكها الاسباني رافاييل نادال في الفوز في مبارياته على الملاعب الصلبة.

نادال خاض مباراته رقم 400 على تلك الأرضية في بطولة مونت كارلو ضد البريطاني كيل ادموند المصنف الخامس والأربعين وفاز بها 6-صفر و5-7 و6-3.

وهو الفوز 366 في مشواره مما يرفع نسبة الفوز عنده إلى أكثر من 91 بالمائة.. وتوج نادال في تسع مرات بكأس بطولة رولان غاروس الفرنسية.. وهو الرقم القياسي لعدد مرات الفوز في رولان غاروس(وهى البطولة الوحيدة من البطولات الأربعة الكبرى غراند سلام التي تقام على ملاعب ترابية صلبة).

معجزة وستبروك لا تنقذ فريقه

رغم أن ما فعله راسيل وستبروك لفريقه أوكلاهوما ثاندرس كان إعجازيا في مباراته خارج ملعبه ضد هيوستون روكيتس في المرحلة الثانية للدور الإقصائي لبطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وخرج فريقه خاسرا 115-111 وهى الهزيمة الثانية على التوالي مما يقلل فرصه في العبور إلى الدور الثاني.

وستبروك سجل بمفرده 51 نقطة (الأعلى لأي لاعب خلال الإقصائيات) وجمع 10 كرات مرتدة (ريباوند) تحت السلتين ومرر 13 كرة ناجحة (اسيست) لزملائه للتسجيل، وهو ما يعنى تنفيذه للثلاثية المزدوجة، وأضاف إليها خطف 4 كرات من منافسيه، لكنه لم يجد أي دعم من زملائه لتحقيق الفوز.

راسيل وستبروك هو الهدف الأبرز لكل الفرق الأمريكية الساعية للقب في الموسم المقبل، وسعره يتخطى 150 مليون دولار للتوقيع لمدة 5 سنوات.