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شاهد: نيمار ينفجر بالبكاء بعد الخروج من دوري الأبطال

20/4/2017

بعد خروج برشلونة من دوري أبطال أوربا عقب تعادله السلبي مع يوفنتوس في الكامب نو، كان ملفتا إجهاش نيمار بالبكاء واستمراره فترة.

ورغم محاولات زملاء نيمار ولاعبي يوفنتوس في مواساته، لكنه دخل غرفة الملابس وهو يبكي.

فقائد منتخب البرازيل الذي قاد بلاده لتكون ثاني فريق يتأهل لمونديال 2018 بعد روسيا صاحبة الأرض والجمهور، لن يحصل على لقب البطولة القارية الأم للعام الثاني على التوالي بعد خروج البلوغرانا العام الماضي على يد أتلتيكو مدريد.

وبذل نيمار أمس مجهودا غير عادي، لكنه غرق في الفردية، وتسديداته كانت غير دقيقة، وحتى تمريراته لم تصل لزملائه.

ونيمار -الذي يغيب عن الكلاسيكو بسبب عقوبة فرضها الاتحاد الإسباني عليه لثلاث مباريات بعد ازدرائه الحكم الرابع في مباراة فريقه ضد ملقا- كان يُمني النفس بتكرار إنجازه مع "السيليساو" في الكامب نو ويقترب أكثر من نيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

المصدر : الجزيرة
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