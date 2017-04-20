شاهد: مشادة بين لاعبين من يوفنتوس للحصول على قميص ميسي

يعتبر قميص اللاعب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، أحد أثمن المقتنيات التي يسعى خلفها جميع لاعبي كرة القدم في العالم وكان آخرهم ليوناردو بينوتشي مدافع يوفنتوس.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه عندما كانت المباراة، التي جمعت بين برشلونة ويوفنتوس الأربعاء في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوربا تقترب من نهايتها اقترب اللاعب الإيطالي من النجم الأرجنتيني وطلب منه الحصول على قميصه قبل نهاية اللقاء بدقائق معدودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التصرف لم يرق للاعب جورجيو كيلليني، زميل بينوتشي في الفريق الإيطالي الذي قام بتوجيه " لكمة خفيقة " لزميله إلا أن هذا لم يثن بينوتشي عن محاولته لاقتناص قميص ميسي.

يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي ليتأهل يوفنتوس إلى الدور قبل النهائي للبطولة الأوربية، بعدما فاز في مباراة الذهاب في تورينو بثلاثية نظيفة.