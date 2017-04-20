بيكيه يثير أزمة مجددا مع جماهير ريال مدريد

أطلق جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، سهام انتقاداته مجددا ضد ريال مدريد، قبل المباراة المرتقبة بين الناديين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسخر بيكية من جماهير النادي الملكي مشيرا إلى أنها تطلق صافرات الاستهجان ضد لاعبيها حتى عندما يفوزون.

وقال بيكيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمر مثير أن ترى كامب نو يصفق للاعبيه رغم الخروج، إنهم معتادون (جماهير ريال مدريد) على إطلاق صافرات الاستهجان حتى لو تأهلوا".

وأشار اللاعب الإسباني في تغريدته إلى جماهير برشلونة، التي صفقت للفريق رغم خروجه الأربعاء من منافسات بطولة دوري أبطال أوربا أمام يوفنتوس الإيطالي.

كما ألمح في الوقت نفسه إلى ما حدث أول الثلاثاء عندما أطلقت جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان ضد كريستيانو رونالدو، قبل أن يسجل اللاعب البرتغالي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى بايرن ميونخ، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي 4 / 2، لينتزع بطاقة تأهله للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوربا.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد القادم في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث يتعين على النادي الكتالوني تحقيق الفوز إذا أراد الاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويتفوق ريال مدريد على برشلونة بثلاث نقاط، كما أنه لا تزال لديه مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.