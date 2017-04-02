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شاهد: ريال مدريد يهزم ألافيس بثلاثية ويعزز تصدره للدوري الاسباني

2/4/2017

عزز ريال مدريد تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 3- صفر على ألافيس في المرحلة التاسعة والعشرين من البطولة.

وأصبح رصيد ريال مدريد 68 نقطة من 28 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة, ويأتي الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني برصيد 63 نقطة وسيواجه غرناطة في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد ألافيس، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 31 وأضاف إيسكو والمدافع ناتشو فرنانديز هدفين في آخر خمس دقائق ليحقق الريال انتصاره الرابع على التوالي.

المصدر : وكالات
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