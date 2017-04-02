البث الحي
رياضة

شاهد: روما يفوز على إمبولي بهدفين ويحتفظ بالوصافة

1/4/2017

تصدر إيدن جيكو قائمة هدافي الدوري الإيطالي وسجل رقما قياسيا في عدد الأهداف بموسم واحد مع روما بعدما أحرز هدفي الفوز 2-صفر على إمبولي ( السبت).

وسجل جيكو الهدف الأولى مستفيدا من ركلة ركنية بالدقيقة 12 وتابع تمريرة المصري محمد صلاح ليضيف الهدف الثاني ويرفع رصيده إلى 23 هدفا بالدوري هذا الموسم ويجتاز أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

ورفع جيكو رصيده إلى 33 هدفا في كل المسابقات بالموسم الجاري ليجتاز الرقم السابق في روما والمسجل باسم القائد المخضرم فرانشيسكو توتي برصيد 32 هدفا بموسم 2006-2007.

واستبدل جيكو بزميله توتي اليوم السبت وحظي بتحية حارة من المشجعين في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

ويحتل روما المركز الثاني برصيد 68 نقطة وبات على بعد خمس نقاط من يوفنتوس المتصدر الذي يلعب في ضيافة نابولي صاحب المركز الثالث (الأحد) في أول مباراة للمهاجم جونزالو هيجوين في ضيافة ناديه السابق منذ رحيله المثير للجدل الصيف الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)