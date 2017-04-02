شاهد: روما يفوز على إمبولي بهدفين ويحتفظ بالوصافة

تصدر إيدن جيكو قائمة هدافي الدوري الإيطالي وسجل رقما قياسيا في عدد الأهداف بموسم واحد مع روما بعدما أحرز هدفي الفوز 2-صفر على إمبولي ( السبت).

وسجل جيكو الهدف الأولى مستفيدا من ركلة ركنية بالدقيقة 12 وتابع تمريرة المصري محمد صلاح ليضيف الهدف الثاني ويرفع رصيده إلى 23 هدفا بالدوري هذا الموسم ويجتاز أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

ورفع جيكو رصيده إلى 33 هدفا في كل المسابقات بالموسم الجاري ليجتاز الرقم السابق في روما والمسجل باسم القائد المخضرم فرانشيسكو توتي برصيد 32 هدفا بموسم 2006-2007.

واستبدل جيكو بزميله توتي اليوم السبت وحظي بتحية حارة من المشجعين في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

ويحتل روما المركز الثاني برصيد 68 نقطة وبات على بعد خمس نقاط من يوفنتوس المتصدر الذي يلعب في ضيافة نابولي صاحب المركز الثالث (الأحد) في أول مباراة للمهاجم جونزالو هيجوين في ضيافة ناديه السابق منذ رحيله المثير للجدل الصيف الماضي.