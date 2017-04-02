شاهد: أرسنال يتعادل 2-2 مع مانشستر بالدوري الإنجليزي

أهدر أرسنال ومانشستر سيتي فرصة جديدة للاقتراب من سباق المنافسة على صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم (بريميرليغ) بعدما فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على مواجهتهما الأحد.

وذلك في المرحلة الثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل سوانسي سيتي مع ضيفه ميدلسبروه سلبيا.

وارتفع رصيده مانشستر سيتي إلى 58 نقطة في المركز الرابع، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع أرسنال رصيده إلى51 نقطة في المركز السادس، وفي جعبته مباراتان مؤجلتان.وأخفق الفريقان بتلك النتيجة في الاستفادة من خسارة تشلسي أمام ضيفه كريستال بالاس أمس السبت في المرحلة ذاتها، وإحياء آمالهما في سباق المنافسة على البطولة التي يتصدرها الفريق الأزرق، صاحب الـ69 نقطة، الذي يطمح في استعادة اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي.

وعلى ملعب الإمارات (معقل أرسنال)، تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الألماني الشاب ليروي ساني في الدقيقة الخامسة، حيث تلقى تمريرة أمامية من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، ليمر بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، ويراوغ ديفيد أوسبينا حارس مرمى أرسنال، الذي خرج من مرماه لملاقاته، ويضع الكرة في الشباك.

وأدرك ثيو والكوت التعادل لأرسنال في الدقيقة 40، حيث تابع تمريرة من شكودران موستافي، ليراوغ جايل كليشي مدافع مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء، ويضع الكرة على يمين ويلي كاباييرو حارس مرمى الضيوف.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد الهداف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو التقدم لسيتي مجددا في الدقيقة .42

وتلقى أجويرو تمريرة من ديفيد سيلفا داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة متقنة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الشوط الثاني، أدرك الألماني شكودران موستافي التعادل لارسنال في الدقيقة 53، إثر ضربة رأس متقنة من متابعة لركلة ركنية نفذها مواطنه مسعود أوزيل من الناحية اليسرى.

وكثف الفريقان من هجماتهما خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن بلا فاعلية، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وسقط سوانسي سيتي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ميدلسبروه في وقت سابق اليوم، ليتأزم موقف الفريقين بشكل أكبر في محاولة الهروب من شبح الهبوط.

ورفع سوانسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة أمام هال سيتي فيما رفع ميدلسبروه رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.