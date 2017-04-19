9 أرقام قياسية لـ "رونالدو" بعد "هاتريك" بايرن ميونيخ

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، 9 أرقام بعد تمكنه من تسجيل (هاتريك) في مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وانتهت المباراة أمس بفوز الملكي بأربعة أهداف لهدفين والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

وجاءت أرقام رونالدو على النحو التالي:

-تمكن النجم البرتغالي من تسجيل الهدف رقم "100" له بتاريخه في دوري الأبطال، ورقم 103 في البطولات الأوربية.

-أصبح رونالدو الأكثر تهديفًا في شباك بايرن ميونيخ بالبطولة، حيث زار شباك الفريق البافاري 9 مرات.

-سجل 9 أهداف ضد بايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، أكثر من أي فريق آخر بنفس الأدوار.

– النجم البرتغالي ساهم في 108 أهداف في 85 مباراة في دوري الأبطال مع ريال مدريد (سجل 85 وصنع 23).

– رونالدو (213 هدفًا) تجاوز ألفريدو دي ستيفانو (210 أهداف) ليصبح أفضل هداف من ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

-تساوى مع دي ستيفانو في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا في دور ربع النهائي في تاريخ دوري أبطال أوربا بـ32 هدفًا لكل منهما.

– سجل 16 هدفًا في 13 مباراة ربع نهائية في دوري الأبطال مع ريال مدريد.

-سجل أكثر من 30 هدفًا في 8 مواسم متتالية مع ريال مدريد.

-رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل (هاتريك) ضد بايرن ميونيخ في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.