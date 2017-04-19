نجم كرة قدم سابق ينتحر في السجن

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء أن آرون هيرنانديز النجم السابق بدوري كرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل) انتحر في محبسه ، حيث كان يخضع لعقوبة السجن المؤبد في قضية قتل.

ونقلت تقارير إخبارية عن بيان مصلحة السجون بولاية ماساتشوستس الأمريكية أن هيرنانديز ( 27 عاما) "شنق نفسه بملاءة سرير ربطها بنافذة زنزانته".

وحصل هيرنانديز ، الذي كان لاعبا بين 2010 و2012 لفريق نيو إنغلاند باتريوتس بدوري كرة القدم الأمريكية، على البراءة مؤخرا من قتل رجلين في جريمة وقعت عام 2012؛ لكنه كان لا يزال يخضع للسجن المؤبد، دون إفراج، في قضية قتل أودين لويد لاعب باتريوتس السابق، في عام 2013.