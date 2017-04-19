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شاهد: هل استحق نجم البايرن الطرد في هذه الكرة أمام الريال؟

19/4/2017

أثار طرد لاعب الوسط لفريق بايرن ميونيخ أرتورو فيدال عاصفة من الجدل بين مشجعي فريقه وفريق ريال مدريد بعد المباراة النارية التي جمعت الفريقين في دوري أبطال أوربا.

وتسبب طرد فيدال في تقلص حظوظ فريقه في المباراة والذي كان على أعتاب تحقيق إنجاز بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز بايرن ميونيخ بهدفين لهدف وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب حيث احتكم الفريقين للوقت الإضافي واستطاع الريال انتزاع الفوز بأربعة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة صعد الريال لنصف النهائي من البطولة بينما ودعها بطل الدوري الألماني.

المصدر : الجزيرة مباشر + بي إن سبورتس
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