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شاهد: هاتريك رونالدو يقود الريال أمام بايرن لنصف نهائي دوري الأبطال

18/4/2017

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للصعود إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد أن منحه الفوز 4 2/ على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (الثلاثاء).

وتكفل رونالدو بتسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها النادي الملكي بطاقة العبور المستحقة إلى الدور قبل النهائي.

وتقدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف لبايرن ميونيخ في الدقيقة 51 ثم تعادل رونالدو للريال في الدقيقة 76 ولكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل سيرخيو راموس مدافع أصحاب الأرض هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأنهى بايرن ميونيخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم بايرن ميونيخ 2/1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 104 ثم عاد وسجل الهدف الثالث له ولفريقه (هاتريك) في الدقيقة 109.

وسجل لاعب الوسط الشاب ماركو أسينسيو الهدف الرابع للريال في الدقيقة  111 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وتفوق ريال مدريد 6/3 في مجموع المباراتين بعد فوز الملكي في مباراة الذهاب 2/1.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الأوربية إلى 103 هدفا بعد أن كان قد سجل هدفي الفوز للريال في مباراة الذهاب.

وسجل بايرن ميونيخ أسرع خروج له من البطولة الأوربية منذ خروجه من دور الستة عشر على يد انتر ميلان في 2011.

ويتطلع ريال مدريد للحفاظ على لقب البطولة الأوربية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في أخر أربعة أعوام.

كما يسعى النادي الملكي للفوز باللقب الأوربي للمرة الـ 12 في تاريخه علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 11 لقبا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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