شاهد: فرص خطيرة أهدرها ميسي في مباراة يوفنتوس

أهدر نجم برشلونة ليونيل ميسي العديد من الفرص ولم يحالفه الحظ في التسجيل .

وكان ميسي قريبا من منح برشلونة الفرصة للتسجيل من خلال أربع هجمات على المرمى طوال المباراة إلا أنه لم يهز الشباك في أي من تلك المحاولات وبدا قليل الحيلة أمام ثنائي قلب دفاع يوفنتوس المرعب المؤلف جيورجيو كيليني وليوناردو بانوتشي والذي أكد على مكانة الفريق الإيطالي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي لتنهار أحلام برشلونة في تحقيق عودة تاريخية أخرى في النتيجة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليبلغ الفريق الإيطالي الدور قبل النهائي للبطولة القارية بعد فوزه 3-صفر في مجموع مباراتي دور الثمانية.