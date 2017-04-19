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شاهد: أتلتيكو يتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال على حساب ليستر

18/4/2017

انتهت قصة ليستر سيتي الخيالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل بملعبه 1-1 مع أتلتيكو مدريد الذي تأهل الثلاثاء للدور قبل النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

وتفوق أتلتيكو في مجموع مباراتي دور الثمانية بنتيجة 2-1 حيث فاز 1-صفر ذهابا في العاصمة الإسبانية.

تقدم ساؤول نيجيز للزوار في الشوط الأول من ضربة رأس بعد تمريرة فيليبي لويس العرضية ليسهل مهمة الفريق الإسباني في بلوغ المربع الذهبي.

لكن ليستر، الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، لعب بروح قتالية في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عبر جيمي فاردي في الدقيقة 61 غير أن النتيجة لم تكن كافية لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي لتنتهي رحلته بالبطولة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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