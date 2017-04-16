شاهد: يونايتد يشعل الصراع على الصدارة بعد فوزه على تشيلسي بهدفين

جدد مانشستر يونايتد الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوزه بهدفين على تشيلسي المتصدر (الأحد) ليصبح توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني على بعد أربع نقاط فقط من الصدارة.

ومع تبقي ست مباريات بالنسبة لصاحبي المركزين الأول والثاني تقلص هامش الخطأ بالنسبة لتشيلسي بقيادة المدرب أنطونيو كونتي الذي بدا قبل أسابيع في طريقه نحو التتويج باللقب.

وبينما يظل الفريق اللندني الأقرب للفوز باللقب فإن الطريقة التي خسر بها تشيلسي في أولد ترافورد، حيث لم يتمكن من ترجم استحواذه على الكرة إلى فرص حقيقية، ستثير قلق كونتي.

واكتفى يونايتد بالتسجيل في بداية كل شوط بواسطة ماركوس راشفورد وأندير هيريرا ليفوز رغم إراحة العديد من لاعبيه قبل مواجهة أندرلخت في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي الخميس المقبل.

واستبعد جوزيه مورينيو مدرب يونايتد هدافه زلاتان إبراهيموفيتش من التشكيلة الأساسية لكنه قدم أداء خططيا رائعا أمام فريقه السابق.

وسنحت الفرصة الأولى ليونايتد في الدقيقة الخامسة عندما قطع جيسي لينجارد الكرة من ديفيد لويز ومررها إلى راشفورد ولكن المهاجم البالغ عمره 19 عاما سدد بعيدا.

وثارت جماهير أولد ترافورد فرحا في الدقيقة السابعة بعدما قطع أندير هيريرا الكرة من منتصف الملعب، ربما بيده، وأرسل تمريرة مثالية في طريق راشفورد الذي تفوق على لويز ووضع الكرة في الشباك.

وبدا يونايتد واثقا ونشطا وواصل الضغط على تشيلسي الذي لم يكن فعالا، على غير العادة، في التقدم إلى الأمام إذ قام هيريرا بعمل رائع في رقابة إيدن هازارد وحد من خطورته بصورة كبيرة.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني قطع آشلي يانج الكرة من نجولو كانتي داخل المنطقة ليمررها ببراعة إلى هيريرا الذي أطلق تسديدة اصطدمت باللاعب كيرت زوما ودخلت المرمى ليحرز الهدف الثاني.

وبهذا الفوز يعزز يونايتد آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي ولكن المستفيد الأكبر من النتيجة هو توتنهام الذي زادت آماله في المنافسة على اللقب بعدما تقلص الفارق الذي يفصله عن تشيلسي إلى أربع نقاط قبل خوض آخر ست مباريات.