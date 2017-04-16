شاهد: مهارات رائعة لإيسكو وأبو تريكة يطلق اسما جديدا عليه

تداول عشاق الساحرة المستديرة فيديو يظهر مهارات الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد والذي سجل هدفين لفريقه السبت أحدهما في اللحظات الأخيرة ليقود الريال للفوز 3-2 على مضيفه سبورتنغ خيخون.

وأظهر إيسكو في مباراة السبت مهارات فائقة نالت إعجاب الجماهير.

وأشاد نجم كرة القدم المصرية السابق، محمد أبو تريكة، بالإمكانات الفنيّة الرائعة التي يتمتع بها إيسكو.

وشبه أبو تريكة، إيسكو بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية السابق، دييغو أرماندو مارادونا.

ودعا النجم المصري السابق، الذي شارك في تتويج منتخب بلاده بلقبي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم عامي 2006 و2008، كافة المحللين والنقاد لإطلاق اسم دييغو أرماندو إيسكو على اللاعب الإسباني، وذلك نسبة للنجم الأرجنتيني السابق، دييغو أرماندو مارادونا، الذي يُعد واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق في تاريخ الساحرة المستديرة.