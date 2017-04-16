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شاهد: ليفربول يتخطى وست بروميتش بهدف بشق الأنفس

16/4/2017

ارتقى ليفربول للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدف بضربة رأس لروبرتو فيرمينو ليفوز بصعوبة 1-صفر على مضيفه وست بروميتش (الأحد).

وسنحت أفضل الفرص لوست بروميتش في الشوط الأول قبل أن يحول فيرمينو تمريرة من لوكاس ويسجل هدفه 11 بالدوري هذا الموسم.

وكان بوسع ليفربول تعزيز النتيجة في الشوط الثاني لكن جيمس ميلنر أهدر فرصة خطيرة عندما سدد أعلى العارضة وألغى الحكم هدفا للمهاجم ديفوك أوريجي بداعي التسلل.

وتصدى سيمون مينيوليه حارس ليفربول لفرصة متأخرة عبر مات فيلبس وفي الوقت الذي ضغط فيه وست بروميتش قرب النهاية سنحت فرصة لألبرتو مورينو والمرمى مفتوح عقب خروج بن فوستر من مرماه في ركلة ركنية لكن لاعب ليفربول سدد الكرة بجوار القائم مباشرة من مدى بعيد.

ويملك ليفربول 66 نقطة من 33 مباراة رغم أنه خاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين بينما يحتل وست بروميتش المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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