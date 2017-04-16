شاهد: برشلونة يفوز على سوسييداد ويواصل مطاردة الريال

واصل فريق برشلونة مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 3-2 في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدفين الأول والثاني لبرشلونة في الدقيقتين 17 و37 ليرفع رصيده من الأهداف مع برشلونة إلى 498 هدفا ويصبح على بعد هدفين فقط من الوصول لحاجز الـ500 هدف.

وتكفل باكو الكاسير بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 44، فيما سجل سوسيداد هدفان الأول جاء بنيران صديقة عن طريق الفرنسي صامويل اومتيتي مدافع برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 والثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتوقيع خافيير بريتو.

وتجمد رصيد سوسييداد عند 52 نقطة ليبقى في المركز السابع للمسابقة.

وهذا هو الفوز الأول لبرشلونة بعد هزيمتين متتاليتين الأولى في مسابقة الدوري والثانية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوربا.