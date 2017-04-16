شاهد: الزمالك يغيب عن مباراة بالدوري المصري ونقاد يصفون الواقعة بـ "الفضيحة"

قرر الزمالك الانسحاب رسميا من لقائه مع ضيفه مصر المقاصة، الأحد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وانتظر محمد فاروق حكم المباراة لمدة 20 دقيقة حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل أن يعلن بعد ذلك إنهاء اللقاء بفوز المقاصة وانسحاب الزمالك رسميا بعدما غاب عن الحضور إلى ملعب (بتروسبورت) الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء.

وارتفع رصيد المقاصة بذلك إلى 57 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وتمسك مجلس ادارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بقراره بعدم خوض اللقاء، حيث طالب بتأجيلها وهو ما رفضه اتحاد الكرة المصري.

ونزل طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الحكم الدولي محمد فاروق الى ارض الملعب قبل موعد المباراة ومعه لاعبي المقاصة الذين وقع اختيار المدير الفني عليهم لخوض اللقاء .

كما تواجدت قوات الأمن في محيط الملعب بشكل طبيعي، مع كاميرات التليفزيون الناقلة للمباراة، وتفقد مراقب المباراة الملعب، للتأكد من جاهزية كل شيء .

وتحول المشهد داخل ملعب بترو سبورت الى ما يشبه المران التقليدي للفرق حيث تواجد لاعبو المقاصة، وقاموا بإجراء تدريبات الاحماء وظهرت مقاعد بدلاء الزمالك خاوية كذلك المقصورة الرئيسية التي تواجد بها مسؤولو مصر المقاصة فقط .

في المقابل ظهرت مقاعد بدلاء المقاصة ممتلئة بدءا من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال واللاعبين وأفراد الجهازين الطبي والإداري.

وأنهى الحكم الدولي محمد فاروق المباراة بعد مرور 20 دقيقة من موعد انطلاق اللقاء، وهي المهلة المحددة لحضور الزمالك معلنا فوز فريق المقاصة.

ومن جانبه، أوضح الحكم محمد فاروق أنه تم منح الزمالك 20 دقيقة مهلة عقب موعد انطلاق المباراة، ولم يحضر، ولذلك تم إنهاء المباراة باعتباره منسحبا واعتبار المقاصة فائزا.

وأضاف الحكم الدولي أنه سيذكر تلك الأحداث في تقريره الذي سيقدم لاتحاد الكرة، مشيراً إلى أن العقوبات سيحددها الاتحاد، استنادا على ذلك وعلى تقرير مراقب المباراة.

ووفقا للائحة المسابقة يعتبر الزمالك منسحبا من المباراة ويحصد فريق المقاصة النقاط الثلاث باعتباره فائزا، فيما ينتظر أبناء ميت عقبة عقوبات لجنة المسابقات، التي تنص على خصم ثلاث نقاط من الفريق الأبيض وفرض غرامة مالية مغلظة.

ومن ناحيته، أكد منصور أن اتحاد الكرة أخطر ناديه بموعد مباراة المقاصة أمس السبت، موضحا أن مجلس الإدارة قرر رسميا عدم خوض المباراة، وانسحب من اللقاء بعد الإصرار على إقامتها اليوم.

وشدد منصور، في تصريحات تليفزيونية، على أن ناديه لم يتم إخطاره بإقامة اللقاء يوم الأحد إلا مساء أمس السبت، مضيفا أن اتحاد الكرة تم حله وجميع قراراته باطلة.

وأكد رئيس الزمالك أن لا أحد يستطيع معاقبة الزمالك لعدم خوض المباراة. وحضر لاعبو الزمالك إلى النادي وخاضوا مرانا تقليديا بقيادة المدرب البرتغالي اوغستو ايناسيو معلنين عدم خوض المباراة.

وكان رئيس الزمالك شن هجوما لاذعا في بيان رسمي أمس السبت على عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، الذي أعلن تمسكه بإقامة المباراة اليوم.

وجاء في نص البيان، الذي نشره النادي على الموقع الرسمي على الإنترنت :"عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة يريد اختلاق بعض الأزمات في الزمالك، ويعلق مشاكل اتحاد الكرة على الأمن، والأمن لا يعرفه من الأساس".

وتابع :"عامر حسين يعمل لدى لجنة الأندية، نحن لا نعمل عند أحد. لقد قرر تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة دون الحصول على إذن مسؤولي الناديين اليوم الأحد، رغم اعلانه تأجيل المباراة لأجلى غير مسمى".

وأكمل :"يجب ألا ينسى عامر حسين أن رئيس النادي عضو برلمان ويستطيع معرفة الحقيقة بعد أن تحجج رئيس لجنة المسابقات بخوض المباراة يوم الأحد بقرار الأمن، الأمن فضل من الأساس عدم خوضها يوم الأحد، البلاد في حالة لا تتحمل هذا الكذب، كل القرارات الأمنية تثبت عكس حديثه".

وتساءل منصور في بيانه :"كيف يحصل أحمد فتحي لاعب الأهلي على 3 إنذارات وخاض بعدها مباراة مع فريقه بمسابقة الدوري، هل أصيب المسؤولين بالمسابقات بالعمى؟".

كما تطرق البيان للرد على الأقاويل التي انتشرت مؤخرا بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قال إن الزمالك سيقوم بتفويت المباراة ليستمر المقاصة في المنافسة على لقب الدوري.

واختتم البيان :" أخيرا.. الزمالك أكبر من كل التافهين الذي يحاولون الزج باسم النادي بالتفويت للمقاصة، الرسالة للجميع ".

ووصف اللاعب السابق والمحلل الرياضي أيمن يونس، ما حدث بالفضيحة، قائلا : "يا فضيحتنا أمام العالم".