شاهد: إلغاء مباراة بعد اعتداء جماهير على حارس مرمى

قرر حكم مباراة باستيا وليون في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم إلغاء اللقاء قبل انطلاق شوطها الثاني بسبب أحداث شغب جماهيري.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية لنادي ليون بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "رسميًا، إلغاء المباراة".

وتم إلغاء المباراة قبل انطلاق شوطها الثاني بعد أن اعتدت الجماهير على حارس مرمى ليون لوبيز عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وقام أحد أفراد الأمن في الملعب بالتعدي على أحد لاعبي ليون وهو جالس على دكة البدلاء، وتوجه لاعبو ليون لغرفة خلع الملابس ورفضوا استكمال اللقاء، ليعلن بعدها الحكم إلغاء المباراة للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وقبل انطلاق اللقاء اقتحمت جماهير باستيا، أرضية ملعب "ارمند سيزار" أثناء نزول لاعبي ليون لأداء تدريبات الإحماء.

وتدخّل الأمن المكلف بتأمين المباراة لفض الاشتباك، ونجح في إخراج الجماهير من أرضية الملعب لتعود إلى المدرجات من جديد.

ويحتل باستيا المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، فيما يحتل ليون المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

ويتصدر فريق موناكو جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان.