صحيفة: رونالدو يدفع 375 ألف دولار لسيدة‬ اتهمته باغتصابها

قرر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سداد مبلغ 375 ألف دولار لسيدة اتهمته بالاغتصاب في عام 2009.

وكشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن رونالدو وافق على دفع مبلغ 375 ألف دولار أمريكي، لسيدة اتهمته بالاغتصاب منعًا للفضيحة.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة اتهمت اللاعب باغتصابها في لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب ومحاميه أصرا على دفع المبلغ المطلوب بالولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء المشكلة، بعد أن قام "باغتصابها" في فندق فاخر فى لاس فيغاس فى 13 يونيو/حزيران 2009.

وجاءت تلك التسريبات بعد أيام من دخول رونالدو التاريخ الأوربي من أوسع أبوابه بتسجيله للهدف رقم 100 في تاريخ البطولات الأوربية.

وفاز النجم البرتغالي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 71 هدفا، بالإضافة إلى أنه الهداف التاريخي لريال مدريد بإحرازه أكثر من 390 هدفا حتى الآن.