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شاهد: 4 أهداف مثيرة في "ديربي الغضب" بين ميلان والإنتر

15/4/2017

انتزع ميلان واحدة من أغلى النقاط في الموسم الحالي بتعادله المثير بهدفين مع منافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان السبت في "ديربي" مدينة ميلانو بافتتاح المرحلة 32 من الدوري الإيطالي.

وبهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قلب ميلان تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى تعادل قاتل 2/2 في أول ديربي يقام بينهما في هذا الوقت المبكر السبت.

وحرم ميلان غريمه التقليدي من تحقيق الانتصار الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا  الموسم حيث كان التعادل اليوم هو الثاني مقابل هزيمتين في آخر أربع مباريات خاضها انتر هذا الموسم.

وعزز ميلان آماله في حجز أحد المقاعد بمسابقة الدوري الأوربي في الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة معززا موقعه في المركز السادس بجدول المسابقة بفارق نقطتين أمام إنتر صاحب المركز السابع علما بأن المركز  السادس هو آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوربية من الدوري الإيطالي، حيث يخوض صاحبه الدور التأهيلي الثالث لمسابقة الدوري الأوربي.

وبدا أن إنتر حسم المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث استغل الخلل الدفاعي الواضح في صفوف ميلان وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين.

وافتتح أنطونيو كاندريفا التسجيل في الدقيقة 36 ثم أضاف زميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 44.

ولكن ميلان انتزع التعادل في الشوط الثاني، حيث أحرز أليسيو رومانيولي هدف تجديد الأمل لميلان في الدقيقة 83 ثم حقق كريستيان زاباتا التعادل بهدف ثان في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة لينتهي اللقاء بنفس نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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