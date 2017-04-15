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شاهد: يوفنتوس يواصل الدفاع عن اللقب بهدفين في بيسكارا

15/4/2017

واصل يوفنتوس انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم وعزز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين 2 / صفر على مضيفه بيسكارا

السبت في المرحلة  الثانية والثلاثين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل روما 1 / 1 مع أتالانتا.

وبهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ، انتزع ميلان واحدة من أغلى النقاط في الموسم الحالي إن لم تكن أهمها على الإطلاق بتعادله المثير 2 / 2 مع جاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر ميلان في وقت سابق اليوم في "ديربي" مدينة ميلانو بافتتاح مباريات المرحلة.

وتقدم يوفنتوس خطوة جديدة ومهمة على طريق الدفاع عن اللقب حيث تغلب على مضيفه بيسكارا 2 / صفر ورفع رصيده إلى 80 نقطة موسعا الفارق مع روما أقرب منافسيه على الصدارة إلى ثماني نقاط مستغلا سقوط روما في فخ التعادل مع أتلانتا.

ويدين يوفنتوس بالفضل الكبير في الفوز الثمين إلى مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيغوين الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 22 و43 ليرفع رصيده إلى 23 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.       

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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