شاهد: ريال مدريد يفوز 3-2 على خيخون بالليغا

سجل إيسكو هدفين أحدهما في اللحظات الأخيرة ليقود ريال مدريد للفوز 3-2 على مضيفه سبورتنغ خيخون السبت ويبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق ست نقاط عن برشلونة.

وتعافى ريال مدريد من تأخره مرتين قبل أن يسدد إيسكو كرة منخفضة في الدقيقة 90 ليمنح فريقه الفوز ضد أصحاب الأرض.

وافتتح خيخون التسجيل في الدقيقة 14 عندما لعب ميكل فيسغا تمريرة من فوق دفاع ريال مدريد حولها دوي تشوب داخل الشباك قبل أن يدرك إيسكو التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق بعد عمل فردي رائع.

ولعب فيسغا ضربة رأس مرت من فوق الحارس كيكو كاسيا داخل الشباك ليضع صاحب الأرض في المقدمة مرة أخرى في الشوط الثاني لكن ألفارو موراتا أدرك التعادل بضربة رأس قبل أن يسجل إيسكو هدف الفوز.

وأجرى ريال مدريد، الذي رفع رصيده إلى 75 نقطة من 31 مباراة، تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 2-1 على بايرن ميونخ بدوري الأبطال الأسبوع الماضي وقبل مواجهتهما في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء.

وشارك فابيو كوينتراو ودانيلو في التشكيلة الأساسية بينما غاب ثنائي الهجوم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة للراحة فيما ابتعد غاريث بيل للإصابة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت فاز ديبورتيفو لاكورونيا 2-صفر على ملقة ليبتعد بتسع نقاط على منطقة الهبوط فيما بقي خيخون في المركز 18 برصيد 22 نقطة.