شاهد: ثنائية باريس سان جيرمان في شباك آنجيه بالدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه آنجيه 2 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين باريس سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 28 و.84

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف موناكو الذي يواجه ديجون غدا السبت، فيما توقف رصيد آنجيه عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث والعشرين لباريس سان جيرمان هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لآنجيه هذا الموسم مقابل الفوز في11 مباراة والتعادل في ست.