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شاهد: توتنهام يمطر شباك بورنموث برباعية

15/4/2017

أمطر فريق توتنهام هوتسبير شباك ضيفه فريق بورنموث برباعية نظيفة على ملعب "وايت هارت لين"، وذلك في افتتاح لقاءات الجولة 33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف السبرس كل من اللاعبين موسى ديمبيلي في الدقيقة 16، وسون هيونغ مين في الدقيقة 19، وهاري كين في الدقيقة 48، وفينسينت يانسن في الدقيقة 92، ورفع توتنهام بذلك رصيده لـ71 نقطة معززا موقعه في وصافة "البريميرليغ"، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 35 نقطة في المركز السادس عشر.

كما تغلب إيفرتون على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1 على ملعب "جوديسون بارك"، مقتنصا المركز الخامس مؤقتا من مانشستر يونايتد بفارق الأهداف بعدما رفع رصيده لـ57 نقطة، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

سجل لإيفرتون كل من فيل جاغيلكا في الدقيقة 49، وبن ميي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 74، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد لاعبه سام فوكس من ضربة جزاء في الدقيقة 52.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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