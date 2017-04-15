شاهد: النجم الإسباني فيا يسجل هدفا رائعا من منتصف الملعب

أحرز نجم كرة القدم الإسباني ديفيد فيا هدفا رائعا من منتصف الملعب ليسهم في فوز فريقه نيويورك إف سي على فيلادلفيا يونيون بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم.

وسدد فيا، الفائز بلقب أفضل لاعب في الموسم وقائد فريق نيويورك، الكرة من بعيد فوق حارس مرمى فيلادلفيا أندري بليك في الدقيقة التسعين من المباراة مسجلا الهدف الثاني لفريقه في المباراة، وليرفع رصيده الشخصي في الموسم الحالي إلى أربعة أهداف في ست مباريات.

وانتقل فيا إلى الدوري الأمريكي عام 2014، وسبق له اللعب لصالح فريق برشلونة بين عامي 2010 و2013، وهو الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني برصيد 59 هدفا.