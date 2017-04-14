"مليار يورو" قيمة صفقة بيع نادي ميلانو الإيطالي

قال ماركو فاسوني المرشح لتولي منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلانو الإيطالي إن الصفقة الإجمالية لبيع النادي لمستثمرين صينيين تصل قيمتها إلى مليار يورو (مليار و60 مليون دولار).

وأضاف فاسوني (الجمعة) في مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقة رسميا إن المستثمرين الصينيين سيدفعون 740 مليون يورو (786 مليون دولار) ثمنا للنادي، المنافس في الدوري الايطالي لكرة القدم، بما في ذلك الديون.

وأوضح فاسوني أن الملاك الجدد سيدفعون إلى جانب ذلك 100 مليون يورو (106 مليون دولار) لتغطية نفقات الإدارة خلال الفترة التي تسبق إتمام إجراءات الصفقة، كما سيتم استثمار مبلغ 160 مليون يورو (170 مليون دولار) في النادي.