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شاهد: أتلتيكو يفوز بهدف على ليستر ويقترب من المربع الذهبي

12/4/2017

قاد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني للتغلب على ضيفه ليستر سيتي الانجليزي 1 / صفر في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء. 

واتسمت المباراة بالقوة والإثارة خلال الشوط الأول الذي سيطر عليه أتلتيكو في جميع فتراته تقريبا، فيما غابت المتعة في الشوط الثاني الذي انحصر خلاله اللعب في منتصف الملعب. 

وتقمص جريزمان دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم السويدي يوناس إيركسون الذي أدار المباراة. 

وتأجل حسم التأهل للمربع الذهبي للمسابقة القارية إلى مباراة العودة التي ستقام على ملعب (ووكرز ستاديوم) معقل ليستر يوم الثلاثاء المقبل. 

ويكفي أتلتيكو، الذي صعد لنهائي البطولة في النسخة الماضية، التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، شريطة نجاحه في هز الشباك، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي. 

في المقابل، بات يتعين على ليستر، الممثل الوحيد للكرة الإنجليزية في دور الثمانية، الفوز بفارق هدفين، لمواصلة مغامرته في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، عقب تتويجه الإعجازي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) في الموسم الماضي.       

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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