شاهد: هزيمة ساحقة لبرشلونة بثلاثية نظيفة

خطف الأرجنتيني باولو ديبالا الأضواء من مواطنه ليونيل ميسي وسجل هدفين رائعين في فوز كبير ليوفنتوس 3-صفر على ضيفه برشلونة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم الثلاثاء.

وأصبح الفريق الإسباني مضطرا للانتفاضة مجددا في لقاء الإياب بعدما عوض تأخره في الدور السابق 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في فرنسا إلى فوز تاريخي 6-1 في كامب نو.

وضع ديبالا أصحاب الضيافة في المقدمة بعد سبع دقائق ثم أضاف هدفا آخر قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء بينما سجل المدافع جيورجيو كيليني الهدف الثالث من ضربة رأس في وقت مبكر بالشوط الثاني.

وكادت الأوضاع تكون أسوأ على برشلونة بعدما أتيحت للمهاجم جونزالو هيجوين فرصتان خطيرتان لكنه أهدرهما.