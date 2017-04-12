شاهد: موناكو الفرنسي يهزم دورتموند بثلاثية في عقر داره

اقترب فريق موناكو الفرنسي، الأربعاء، من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعاد موناكو من الأراضي الألمانية بفوز ثمين بالتغلب على مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية.

وللتأهل لنصف نهائي البطولة، يكفي موناكو الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف واحد على أن تكون أقل من 3-2 في لقاء الإياب الذي سيقام الأربعاء المقبل على ملعبه ووسط جمهوره.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب موناكو حيث بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف التقدم، ففي الدقيقة 17 أضاع البرازيلي فابيو هينريكي ضربة جزاء لموناكو.

ولم يمر على ضربة الجزاء الضائعة سوى دقيقتين، ليتمكن كليان مبابي من تسجيل هدف التقدم للفريق الفرنسي.

ومع حلول الدقيقة 35 جاء الهدف الثاني للضيوف بنيران صديقة عن طريق سفين بيندر بالخطأ في مرماه، ليخرج موناكو متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتغير أداء دورتموند في الشوط الثاني، ونجح المالي عثمان ديمبلي من تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57.

وردّ موناكو بهدف ثالث عن طريق مبابي في الدقيقة 79، وجاءت الدقيقة 84 لتشهد معها الهدف الثاني لدورتموند عن طريق الياباني شينجي كاغاوا.

وكان المفترض إقامة المباراة أمس الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب تفجيرات قرب حافلة فريق دورتموند، ما أدى إلى إصابة لاعبه الإسباني مارك بارترا في يده.