شاهد: علاء صادق يحلل أسباب خسارة برشلونة الثقيلة أمام يوفنتوس

قال الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق إن فوز نادي يوفنتوس الإيطالي على نادي برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوربا يعود لأربعة أسباب رئيسية.

وقال صادق إن السبب الأول هو الأداء الخططي المميز ليوفنتوس وفقا لزمن المباراة ونتيجة المباراة، فالبداية كانت ضاغطة جدا؛ حيث استفاد يوفنتوس من حضور جماهيره، وغيّر الأداء على مدار المباراة بما يخدم خطته.

والسبب الثاني، بحسب صادق، هو براعة مدافعي يوفنتوس وحارس مرماهم العملاق بوفون.

أما السبب الثالث، فهو نجاح لاعبي يوفنتوس في تنفيذ اللمسة الواحدة للتسديد على مرمى برشلونة، وهو ما اتضح في الأهداف الثلاثة التي جاءت جميعها من لمسة واحدة.

والسبب الرابع هو احترام يوفنتوس لمنافسه برشلونة دون مبالغة وعدم الاغترار بالتقدم المبكر، ومحافظتهم على التوازن بين الدفاع والهجوم حتى نهاية المباراة.