شاهد: الريال يدك شباك البايرن بثنائية رونالدو

وجه ريال مدريد صفعة قوية لبايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره حيث حول تأخره أمامه بهدف إلى الفوز 2 / 1 بملعب "أليانز أرينا" الأربعاء

في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، ليضع النادي الملكي قدما في المربع الذهبي ويقترب خطوة جديدة من الحفاظ على اللقب.

وافتتح أرتورو فيدال التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 25 ثم قلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موازين المباراة لصالح ريال مدريد في الشوط الثاني حيث حسمها بهدفين في الدقيقتين 47 و77 ، في ظل التفوق العددي لفريقه.

وسجل رونالدو الثنائية ليعاقب بايرن على الفرص الضائعة خلال الشوط الأول ويرفع اللاعب رصيده من الأهداف في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية إلى 97 هدفا ، وقد مهد طريق الريال نحو الدور قبل النهائي حيث باتت مهمة الفريق الملكي أكثر سهولة في مباراة الإياب المقررة على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء المقبل.

واتسم الشوط الأول بالحذر من الجانبين مع تفوق بايرن ميونخ في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فتراته ، لكن الفريق البافاري أهدر أكثر من فرصة حقيقية لتعزيز تقدمه بهدف ثان كان أبرزها ضربة جزاء أهدرها أرتورو فيدال ليدفع الثمن في الشوط الثاني.

فقد جاءت ملامح الشوط الثاني مختلفة بشكل كبير حيث تطور أداء الريال بشكل هائل وتفوق على منافسه البافاري في الجانب الهجومي وبدا البايرن يعاني خاصة بعد طرد مدافعه خافيير مارتينيز في الدقيقة 61 وتواصل انهياره مع تسجيل رونالدو الهدف الثاني حيث كاد أن يتلقى هزيمة أكبر لولا تألق الحارس مانويل نوير.