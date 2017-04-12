حافلة فريق بروسيا دورتموند تتعرض لتفجيرات وإصابة لاعب

قالت الشرطة الألمانية إن حافلة لفريق بروسيا دورتموند لكرة القدم تعرضت "لهجوم باستخدام متفجرات شديدة" (الثلاثاء) مما أدى إلى إصابة لاعب.

ونُقل المدافع مارك بارترا إلى المستشفى.

وأصيبت الحافلة بثلاثة انفجارات بسبب شحنات زُرعت في شجيرات على الطريق بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الفريق أثناء توجه الحافلة إلى مباراة الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم أمام فريق موناكو الفرنسي.

وتأجلت المباراة إلى الأربعاء.

وأضافت الشرطة إنها لم تعلم حتى الآن الجهة المسؤولة عما وصفته بهجوم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار.

وقال جريجور لانج قائد شرطة دورتموند في مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي لم تضح بعد خلفية هذا العمل".

وأضاف أن الشرطة تفترض أن حافلة الفريق استهدفت عن عمد في الهجوم لدى مغادرة الفريق الفندق في طريقه إلى الاستاد لأداء مباراة في دوري أبطال أوربا كانت مقررة في وقت لاحق اليوم.

وتابع "خطر وقوع هجوم إرهابي ليس جديدا اليوم. فقد كنا نستعد لهذا منذ فترة طويلة. لا أريد الإشارة إلى أن هذا هجوم إرهابي. فكل ذلك قيد التحقيق. نريد أن نكون حذرين. الأمر يخضع لتحقيق شديد الاحترافية".

وقالت مسؤولة بمكتب المدعي العام إن السلطات عثرت على رسالة قرب موقع الانفجار لكن لم يتضح ما إذا كانت حقيقية. ورفضت الخوض في تفاصيل محتوى الرسالة.

وقال رومان بوركي حارس مرمى دورتموند قوله إن "الحافلة وصلت إلى الشارع الرئيسي عندما وقع دوي هائل، انفجار حقيقي".

وأضاف "كنت جالسا في الصف الخلفي بجوار مارك بارترا الذي أصيب بشظايا بعد الفرقعة قمنا جميعا بالانحناء".

وقالت شرطة دورتموند في رسالة على تويتر "بعد التحقيق المبدئي نفترض أن هذا كان هجوما بمتفجرات شديدة".

وتم بسرعة إخلاء الاستاد دون وقوع أي حوادث.

وهذا أكبر استاد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 80 ألف شخص.

وقال متحدث باسم الشرطة "وضعت العبوات الناسفة خارج الحافلة. العديد من النوافذ تهشمت".

ووقع الحادث جنوبي مدينة دورتموند.

وانضم بارترا (26 عاما) إلى الفريق الألماني العام الماضي قادما من برشلونة الاسباني بعقد قيمته ثمانية ملايين يورو (8.48 مليون دولار) كما شارك في 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وقالت الشرطة "لا يوجد حتى الآن دليل على وجود تهديد لرواد الاستاد".

وأبلغ دانييل سوباسيتش حارس موناكو صحيفة 24ساتا الكرواتية اليومية "نحن الآن في الاستاد في مكان آمن لكن نشعر برعب".

وقال دورتموند والاتحاد الأوربي لكرة القدم في وقت لاحق إن المباراة ستقام (الأربعاء).