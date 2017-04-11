شاهد: خسارة مذلة لأرسنال بثلاثية من جاره كريستال بالاس

تعرضت آمال أرسنال في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة قوية (الاثنين)‭‭ ‬‬بعد خسارته المذلة 3-صفر أمام كريستال بالاس المهدد بالهبوط.

وافتتح أندروس تاونسند التسجيل لبالاس، الذي فاز أربع مرات في آخر خمس مباريات بالدوري، بتسديدة قريبة من المرمى في الدقيقة 17.

وألغى الحكم هدفا لمهاجم بالاس كريستيان بنتيكي بداعي التسلل قبل أن يضاعف زميله يوهان كاباي التقدم من تسديدة رائعة في الشوط الثاني ثم أكمل لوكا ميليفويفيتش الثلاثية من ركلة جزاء ليعمق جراح فريق المدرب أرسين فينجر.

وتوقف رصيد أرسنال، الذي أنهى ضمن الأربعة الكبار في 20 موسما متتاليا، عند 54 نقطة من 30 مباراة بفارق سبع نقاط ومركزين عن مانشستر سيتي رابع الترتيب الذي خاض مباراة أكثر.

وظل بالاس في المركز 16 ولديه 34 نقطة من 31 مباراة بفارق ست نقاط عن سوانزي سيتي القابع في أول مراكز الهبوط ولعب مباراة أكثر.