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شاهد: الزمالك يخسر أمام إنبي في رابع هزيمة له على التوالي

10/4/2017

استمر الزمالك في نتائجه المخيبة وتلقى الهزيمة الرابعة تواليا على يد ضيفه إنبي صفر-2 الاثنين على ملعب بتروسبورت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

ومني الزمالك بالهزيمة تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي اوغوستو اوناسيو، وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع بفارق 18 نقطة خلف الأهلي المتصدر وبطل الموسم الماضي ما يعني عمليا خروجا محتملا من المنافسة على اللقب.

وسجل محمود قاعود (32) ومحمد حمدي زكي (70) الهدفين فارتفع رصيد إنبي إلى 28 نقطة  في المركز الحادي عشر.

وكاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" يفتتح التسجيل مبكرا للزمالك بعد انفراد، وسدد كرة قوية تصدى لها حارس إنبي علي لطفي قبل أن يسيطر الفريق "الأبيض" تماما على الميدان.

وعلى عكس المجريات، سجل محمود قاعود الهدف الأول لإنبي مستغلا حالة ارتباك في دفاعات الزمالك وخطأ من الحارس محمود جنش في إبعاد الكرة بعد ركنية ليسددها في الزاوية اليمنى (32).

وفي الشوط الثاني، شن الزمالك هجمات مكثفة لتعديل النتيجة على الأقل وتلافى هزيمة جديدة، فيما تراجع الفريق البترولي إلى الدفاع للحفاظ على تقدمه.

وأهدر شيكابالا فرصة ثمينة لإدراك التعادل من ركلة حرة في مكان مناسب، وواصل الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء مقابل اعتماد انبي على الهجمات المرتدة ونجح محمد حمدي زكي في إضافة الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة داخل جزاء الزمالك وسددها على يسار جنش (70).

وجازف ايناسيو بتغييرات هجومية في الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة بوجود تنظيم دفاعي واضح من جانب إنبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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