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أمريكا والمكسيك وكندا يعتزمون التقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2026

كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم
10/4/2017

أعلن كبار مسؤولي كرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (الاثنين) عن نية بلادهم التقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2026.

ولم تستضف أية دولة تنتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) النهائيات منذ الولايات المتحدة عام 1994.

وستقام كأس العالم 2018 في روسيا بينما ستستضيف قطر بطولة العام 2022.

ويُنظر إلى منطقة الكونكاكاف باعتبارها المرشحة الأوفر حظا لاستضافة نهائيات 2026 بالنظر لقواعد الفيفا التي تحظر على أوربا وآسيا استضافة النهائيات ثانية في أقرب وقت.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التقدم بعروض في وقت لاحق هذا العام وستستمر حتى 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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