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مرتضى منصور يقيل الجهاز الفني للزمالك بعد الهزيمة من سموحة

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
1/4/2017

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، السبت، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالكامل وإيقاف مستحقات اللاعبين بعد الهزيمة من سموحة في الدوري المصري.

وخسر الزمالك، اليوم، من سموحة 2 / صفر في المرحلة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق رحيل محمد حلمي المدير الفني، حيث ينتظر وصول البرتغالي أوجاستو إيناسيو لتولي تدريب الفريق خلال الساعات القادمة.

وأعرب مرتضى منصور عن غضبه الشديد من مستوى الفريق والخسارة من سموحة وتضاؤل فرص الفريق في المنافسة على الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، قاطع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة، ما سيعرض القلعة البيضاء لعقوبات لائحة المسابقة.  

المصدر : الألمانية
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