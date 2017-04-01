البث الحي
رياضة

مرتضى منصور يتراجع .. الزمالك باق في الدوري المصري

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
31/3/2017

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم عن موافقة الجمعية العمومية للنادي خلال اجتماعها العادي اليوم، على استكمال منافسات الدوري الممتاز والتراجع عن قرار الانسحاب.

وأكد رئيس الزمالك، في تصريحاته على هامش الجمعية العمومية، أنه حصل على حق النادي، والدوري تم إيقافه شهرا كاملا بسبب الزمالك.       

وأوضح منصور أنه عقد جلسه مع وزير الرياضة المصري ورئيس اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنهما أكدا له أن اللائحة لا تتضمن بندا يسمح بإعادة مباراة المقاصة التي تعرض فيها فريقه لظلم تحكيمي تسبب في اعلان الانسحاب.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من الدوري الممتاز عقب خسارته من المقاصة بهدف نظيف بحجة التعرض لظلم تحكيمي من قبل حكم المباراة جهاد جريشة.       

وشدد منصور على أنه تحدى الأهلي ورفض خوض المؤجلات بعدما تمسك الفريق الأحمر بعدم خوض مبارياته، إلا بعد خوض الزمالك لمبارياته المؤجلة.

وشدد رئيس الزمالك على أنه في حالة تحكيم إبراهيم نور الدين أو محمود البنا أو جهاد جريشة، أي مباراة للزمالك، سينسحب منها فريقه فورا وهو ما سيتم اخطار الجهاز الفني به.

المصدر : الألمانية
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)