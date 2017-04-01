مرتضى منصور يتراجع .. الزمالك باق في الدوري المصري

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم عن موافقة الجمعية العمومية للنادي خلال اجتماعها العادي اليوم، على استكمال منافسات الدوري الممتاز والتراجع عن قرار الانسحاب.

وأكد رئيس الزمالك، في تصريحاته على هامش الجمعية العمومية، أنه حصل على حق النادي، والدوري تم إيقافه شهرا كاملا بسبب الزمالك.

وأوضح منصور أنه عقد جلسه مع وزير الرياضة المصري ورئيس اتحاد الكرة، مشيرا إلى أنهما أكدا له أن اللائحة لا تتضمن بندا يسمح بإعادة مباراة المقاصة التي تعرض فيها فريقه لظلم تحكيمي تسبب في اعلان الانسحاب.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من الدوري الممتاز عقب خسارته من المقاصة بهدف نظيف بحجة التعرض لظلم تحكيمي من قبل حكم المباراة جهاد جريشة.

وشدد منصور على أنه تحدى الأهلي ورفض خوض المؤجلات بعدما تمسك الفريق الأحمر بعدم خوض مبارياته، إلا بعد خوض الزمالك لمبارياته المؤجلة.

وشدد رئيس الزمالك على أنه في حالة تحكيم إبراهيم نور الدين أو محمود البنا أو جهاد جريشة، أي مباراة للزمالك، سينسحب منها فريقه فورا وهو ما سيتم اخطار الجهاز الفني به.