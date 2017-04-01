شاهد: ليفربول يفوز بثلاثية مريحة على إيفرتون

قاد فيليب كوتينيو فريقه ليفربول لفوز مريح 3-1 على ضيفه وغريمه إيفرتون في قمة مرسيسايد رقم 228 (السبت) ليرتقي مؤقتا للمركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستغل ساديو ماني هشاشة دفاع إيفرتون ليفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة ويحرز هدفه رقم 13 هذا الموسم بعد تبادل للكرة مع روبرتو فيرمينو.

وأدرك ماثيو بنينجتون التعادل في الدقيقة 28 في ظهوره الأول مع إيفرتون هذا الموسم لكن التعادل لم يستمر لأكثر من ثلاث دقائق إذ تجاوز كوتينيو منافسه إدريسا جاي وسدد بشكل رائع في الشباك.

وأضاف ديفوك أوريجي هدفا ثالثا بعد وقت قصير من نزوله بديلا لماني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من كوتينيو ليرفع ليفربول رصيده إلى 59 نقطة بينما يظل إيفرتون في المركز السابع برصيد 50 نقطة.