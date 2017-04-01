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شاهد: كريستال بالاس يفوز بهدفين على تشلسي في ملعبه

1/4/2017

فجر كريستال بالاس مفاجأة كبيرة وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 على تشلسي السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز عرقل كريستال بالاس انطلاقة تشلسي على طريق استعادة لقب المسابقة التي شهدت اليوم أيضا فوزا ثمينا 3 / 1 لليفربول على جاره وضيفه إيفرتون.

وواصل ليستر سيتي حامل اللقب انتفاضته بقيادة مديره الفني الجديد كريغ شكسبير وتغلب على ستوك سيتي 2 / صفر في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز واتفورد على سندرلاند 1 / صفر وهال سيتي على ويستهام 2/1 توتنهام على مضيفه بيرنلي 2 / صفر وسقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون.

على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، مني تشيلسي بالهزيمة الثانية فقط على ملعبه في الموسم الحالي وهي الأولى له منذ أن خسر أمام ليفربول 1 / 2 في 16 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وتجمد رصيد تشلسي عند 69 نقطة في الصدارة بعدما مني بالهزيمة الرابعة له هذا الموسم وهي الأولى له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة ليتقلص الفارق الذي يفصله عن توتنهام صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط بعد فوز توتنهام على بيرنلي اليوم.

وبدا أن تشلسي في طريقه لتحقيق فوز كبير على ضيفه كريستال بالاس بعدما تقدم الفريق بهدف مبكر للغاية سجله الإسباني سيسك فابريجاس في الدقيقة الخامسة من المباراة ولكن كريستال بالاس رد سريعا وبقوة من خلال هدفين سجلهما الإيفواري ويلفريد زاها وكريستيان بنتيكي في الدقيقتين التاسعة والحادية عشر.

وواصل كريستال بالاس، بهذا الفوز، زحفه نحو منطقة الأمان في جدول المسابقة حيث حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة ورفع رصيده إلى 31 نقطة.

المصدر : الألمانية + بي إن سبورتس
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