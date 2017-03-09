نايكي تستعد لطرح حجاب للمسلمات في المسابقات الرياضية

قالت شركة نايكي إنها ستطرح حجابا للرياضيات المسلمات لتصبح أول شركة ملابس رياضية كبيرة تعرض حجابا صُمّم خصيصا للمنافسات الرياضية.

والحجاب الذي سيتم تسويقه تحت اسم "برو حجاب" مصمم للسماح للرياضيات باتباع التقاليد الإسلامية بتغطية الرأس دون التأثير على الأداء.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان إن الحجاب مصنوع من مادة مرنة خفيفة الوزن ومن المتوقع طرحه في المتاجر في أوائل عام 2018.

وخلال السنوات الأخيرة أصبح الحجاب الرمز الأكثر وضوحا للثقافة الإسلامية في الولايات المتحدة وأوربا.

وأوضحت نايكي أن رياضيات مسلمات زُرن مقرها في بيفرتون بولاية أوريغون الأمريكية اشتكين من صعوبة ارتداء الحجاب أثناء المنافسات الرياضية.

وتشاورت الشركة مع رياضيات مسلمات من جميع أنحاء العالم بمن فيهن عداءات من الشرق الأوسط فيما يتعلق بتصميم الحجاب.